Lecce: visite mediche, test su campo e poi partenza per il ritiro di Folgaria. I giocatori convocati

Tramite un comunicato ufficiale, il Lecce ha fornito un aggiornamento in merito all’inizio della stagione, la prima con D’Aversa in panchina, fissato per il 12 luglio. I calciatori si sottoporranno alle visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano tra lunedì 10 e martedì 11 luglio. Poi mercoledì 12 sono previsti dei test da campo sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, quindi delle sedute d’allenamento sempre sul campo dell’Acaya da giovedì 13 a sabato 15. La partenza per Folgaria, sede prescelta per il ritiro precampionato, è infine prevista per la mattinata di domenica 16 luglio. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati.

PORTIERI: Bleve Marco (1995), Brancolini Federico (2001).

DIFENSORI: Baschirotto Federico (1996), Dermaku Kastriot (1992), Monterisi Ilario (2001), Pongracic Marin (1997), Romagnoli Simone (1990).

ESTERNI DIFENSIVI: Cassandro Tommaso (2000), Gallo Antonino (2000), Gendrey Valentin (2000), Lemmens Mats (2002).

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren John (1998), Blin Alexis (1996), Gonzalez Joan (2002), Helgason Thorir (2000), Hjulmand Morten (1999), Maleh Youssef (1998).

ESTERNI OFFENSIVI: Almqvist Pontus (1999), Banda Lameck (2001), Di Francesco Federico (1994), Listkowski Marcin (1998), Strefezza Gabriel (1997).

ATTACCANTI: Ceesay Assan (1994), Rodriguez Pablo (2001), Voelkerling Persson Joel (2003).