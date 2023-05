Lecce-Verona, Zaffaroni: “Grande risultato, ma dobbiamo mantenere la calma”

“Grande felicità, c’è stata una grande prestazione e un grande risultato. La classifica per la prima volta ci sorride, dobbiamo mantenere la calma, non dobbiamo sbagliare adesso”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona Marco Zaffaroni dopo la vittoria in trasferta – la prima della stagione – sul campo del Lecce per 1-0. “Giocavamo su un campo difficile – ha detto a Dazn -, abbiamo voluto prendere il Lecce da subito, affrontando duelli uno contro uno, anche se sapevamo che hanno giocatori temibili in avanti. Volevamo dare un segnale, i ragazzi hanno interpretato bene la partita, creando subito due occasioni clamorose con Djuric. Non ci siamo disuniti e ci siamo difesi con ordine, è stata una prestazione di alto livello. Dobbiamo continuare su questa strada, pensando solo a noi stessi. Siamo stati bravi a non farci condizionare dagli altri”.