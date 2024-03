Lecce-Verona finisce in rissa: Henry perde completamente la testa e viene espulso

Lecce-Verona finisce in rissa. Del resto, la posta in palio in ottica salvezza era altissima al Via del Mare, ma sono bruttissime le scene di guerriglia viste in terra salentina. In particolare, clamoroso come Henry abbia perso la testa nonostante la vittoria del suo Hellas: a fine partita scatena una rissa furibonda e va a cercare personalmente Pongracic. A quel punto tutti contro di lui e deve essere trascinato a forza fuori dal campo. L’arbitro Chiffi l’ha poi convocato e lo ha espulso dopo il triplice fischio, cartellino rosso anche per l’allenatore salentino D’Aversa e non è escluso ci siano stati altri provvedimenti.