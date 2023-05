Lecce-Verona 0-1, Lazovic: “Ora ci aspettano quattro finali”

Darko Lazovic ha commentato ai microfoni di Dazn il successo in trasferta contro il Lecce: “Sapevamo fosse una partita importante, soprattutto dopo la prestazione contro l’Inter. Ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo meritato la vittoria. Sapevamo di non essere quelli di mercoledì. Finalmente siamo fuori dalla zona retrocessione ma mancano quattro finali e ce la metteremo tutta per raggiungere la salvezza. Ci hanno aiutato molto anche i giocatori dalla panchina. Sono felice per il gol di Ngonge”