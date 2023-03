Lecce-Torino, Sanabria: “Il mio gol è merito di Radonjic”

Antonio Sanabria ha analizzato il suo gol realizzato nella sfida vinta 2-0 contro il Lecce al Via del Mare: “Il gol è la dimostrazione del lavoro, di quante cose ho imparato in questo periodo in cui mi sono confrontato con l’allenatore e ho modificato qualche movimento che non andava bene in passato. Ho cambiato qualcosa nel mio modo di giocare e si stanno vedendo i risultati. Il gol? E’ stato bravissimo Radonjic che, con una grandissima giocata, ha saltato l’uomo. Questa vittoria ci dà fiducia, c’è bisogno del gruppo, della squadra”.