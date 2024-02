Lecce-Torino, Juric: “Per far felici i tifosi serve l’Europa”

“Tameze è squalificato, fuori ci sono Rodriguez, Buongiorno e Schuurs. Siamo pochi, ma speriamo di sostituirli bene”. Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Torino Ivan Juric non nasconde l’emergenza difensiva dei granata. “Sostituire Buongiorno non è facile – spiega -, Lovato ha ripreso i lavori con me e Sazonov è nuovo in tante situazioni: entrambi hanno fatto una buona settimana, domani deciderò”. C’è comunque ottimismo per un recupero veloce di Rodriguez che “ha questo problema ma non all’adduttore. Spera di recuperare presto”. Discorso simile anche per Buongiorno: “Lunedì ha una visita, dovrebbe avere l’ok per allenarsi con la squadra. Poi dopo una settimana dovrebbe tornare con noi”. Sulla gestione di Sanabria: “Ha un problema al tendine da tempo, è un grande professionista e lavora con il dolore. Ma nel lungo periodo ti toglie freschezza e nelle ultime due partite non è stato al suo livello: prima giocava bene, è mancato un po’ in zona gol ma era presente. Ora cercheremo di recuperarlo al massimo perché è fondamentale per noi”. Il futuro è un’incognita, forse legato all’Europa, ma nella testa di Juric ora c’è “solo il Toro”, spiega in conferenza. “Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al Toro, bisogna andare in Europa. Voglio vedere gente felice e qui per essere felici bisogna andare in Europa”.