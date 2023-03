Lecce-Torino, Juric: “Mi aspetto una gara difficile, bisognerà giocare con grande umiltà”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della partita contro il Lecce valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha presentato il match in conferenza stampa: “Mi aspetto una gara difficile come quella dell’andata. Gli avversari hanno calciatori importanti ed uno stile di gioco ben definito, come dimostrato dai recenti risultati. Vogliamo trovare continuità di risultati, sarà una bella chance per mettere in scena una grande partita e portarla a casa. Sono sicuro che se caliamo fisicamente, non c’è partita così come è accaduto contro lo Spezia. Bisognerà giocare con grandissima umiltà, senza tralasciare i dettagli. Pellegri? Verrà convocato, ma non è ancora al massimo della forma. Non ci conto molto, sarà con noi solo per stare con la squadra”.

Sul rapporto con il presidente Urbano Cairo: “Non voglio essere accontentato, voglio condividere il progetto per crescere insieme a squadra e società. Siamo uno staff molto aziendalista, forse anche troppo. E’ bello condividere le cose e far crescere la società anche dal punto di vista economico. Quando si parla di accontentare sembra che io chieda una follia e loro dicano sì”.