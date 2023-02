Lecce, Sticchi Damiani: “Sconfitta col Sassuolo immeritata, l’arbitraggio non ha convinto”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato così la sconfitta interna subita dai salentini contro il Sassuolo (0-1): “Sul campo avremmo meritato di pareggiare una partita condizionata dal vento e dall’occasione enorme mancata da Strefezza, già autore di tante prodezze in passato. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, anche se è mancata un po’ di qualità per via delle assenze di Di Francesco, squalificato, e di Umtiti, non ancora pienamente recuperato”.

“Abbiamo perso a causa di alcuni episodi sfavorevoli – ha proseguito Sticchi Damiani –. La punizione da cui è scaturito il calcio d’angolo del gol era inesistente ed è stata battuta dieci metri più avanti. Non mi ha convinto l’ammonizione di Baschirotto, che adesso salterà la partita contro l’Inter di domenica prossima, inoltre a Berardi è stata risparmiata la seconda ammonizione. Insomma, l’arbitraggio non mi ha pienamente convinto, ma la nostra è una squadra piena di energie e l’allenatore saprà come riscattare questo passo falso immeritato”.