Lecce, Sticchi Damiani: “Inizio di stagione positivo, non mettiamo pressione alla squadra”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo la sconfitta subita contro in casa contro il Torino, ha commentato la prestazione della squadra giallorossa come riportato da calciolecce.it: “E’ stata una partita frammentata. Abbiamo avuto tre chiare occasioni nella prima frazione, ma poi gli avversari sono riusciti a sfruttare la loro unica occasione. In questo momento non ha senso mettere troppa pressione alla squadra, anche perché il nostro inizio di stagione è stato positivo. Saremmo stati soddisfatti anche con un pareggio. Adesso pensiamo alla Coppa Italia, vogliamo fare bene anche in questa competizione”.