Lecce-Spezia, Semplici: “La vittoria contro il Milan ci rilancia, ma ora serve continuità”

Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, alla vigilia del match contro il Lecce valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “La vittoria contro il Milan ci rilancia, ma sta a noi dare continuità. E’ stata straordinaria, per noi e i tifosi, ma va dato seguito andando a Lecce con la solita attenzione, cattiveria che abbiamo visto con il Milan. Sappiamo di affrontare una squadra di valore in un ambiente caldo, stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione, che ci servirà per fare risultato”.