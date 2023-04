Torino-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Salernitana, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita decisiva per le ambizioni di entrambe: i granata sperano ancora nel settimo posto ma devono vincere, cinque pareggi di fila per i campani che cercano punti per la definitiva salvezza. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 16 aprile, chi riuscirà a vincere?

Torino-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani.