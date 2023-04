Lecce-Sampdoria, Baroni: “Opportunità importante, testa alla prestazione”

“Conosciamo il valore di questa partita, ed è necessario guardare solo in casa nostra”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza contro la Sampdoria.“Ci siamo preparati ed abbiamo rafforzato le cose che stanno funzionando, con una lucida critica per migliorare alcune situazioni che in questo momento ci hanno penalizzato – aggiunge -. Testa alla prestazione, dunque, non dobbiamo avere blocchi mentali: è necessario solo andare forte e dobbiamo essere attaccati alle nostre certezze”.

“Dobbiamo saper leggere nel migliore dei modi la partita – prosegue l’allenatore – Quando si alza l’importanza della posta è sempre meglio, ma tutto questo fa parte del nostro percorso di crescita: domani abbiamo un’opportunità importante, e non dobbiamo avere il braccino”.

Sulla Sampdoria: “Nelle ultime partite hanno cambiato diversi sistemi di gioco. Ci siamo preparati, ma sono gare in cui, al di là dell’avversario, conta centrare la prestazione. Dobbiamo pensare solo al Lecce, passa tutto da noi, non mi piace pensare all’avversario“.

Sull’undici titolare: “Ho ancora dei dubbi e farò delle valutazioni, ma so di poter contare su un gruppo che sta bene. Tutti i ragazzi hanno un grande entusiasmo, e devono sentirsi liberi nella testa e nelle gambe: servirà andare forte, ma con lucidità”.