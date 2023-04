Lecce-Sampdoria 1-1, Baroni: “La squadra ha fatto una bella prestazione, ma è stata sfortunata”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, al termine del match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiato 1-1 al Via del Mare contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La squadra è consapevole di avere fatto una bella prestazione, ma ancora una volta siamo stati penalizzati dalla sfortuna. Potevamo fare meglio in qualche situazione, ma la prestazione è stata importante e dobbiamo ripartire da questo. Dispiace non aver vinto per come abbiamo condotto la gara, ma saremo più forti in futuro in queste situazioni. Abbiamo subito gol su un pallone poco pericoloso, a causa di un rimpallo su cui non ci siamo riposizionati bene. Stiamo stati un po’ precipitosi nella fase offensiva, abbiamo pagato una piccola disattenzione a carissimo prezzo, ma ci farà crescere”.

“Negli spogliatoi ho chiesto ai ragazzi di non abbassarsi perché dobbiamo essere aggressivi in fase difensiva. La squadra ha creato molto e gli avversari non sono mai usciti dalla loro metà campo. In questo frangente ho levato Oudin perché volevo più pressione da parte dei centrocampisti che hanno speso tantissimo. La nostra classifica poteva far pensare a qualcosa di diverso fino a qualche settimana fa, ma ho sempre detto che è un torneo difficile. Dall’esterno c’è un po’ di preoccupazione, ma c’è compattezza con il nostro pubblico che è sempre straordinario. Siamo pronti per soffrire“, ha concluso Baroni.