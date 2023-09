Lecce-Salernitana, D’Aversa: “Grande lavoro di mercato, ma non possiamo pensare di essere bravi”

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Salernitana, match valido per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico dei salentini vuole proseguire nella scia dell’ottima partenza, dopo i 4 punti raccolti contro Lazio e Fiorentina. “Siamo una squadra giovane, quindi è normale che ci siano degli errori da eliminare. In Serie A il livello è alto, dobbiamo tenere in considerazione i duelli individuali in campo che anche domani saranno molto importanti – spiega D’Aversa – Non possiamo avere il pensiero di essere diventati bravi, quest’anno la quota salvezza sarà più alta rispetto alle ultime stagioni.”

Sul mercato c’è soddisfazione in casa Lecce: “Volevamo crearci un patrimonio con una squadra giovane e lo abbiamo fatto, il lavoro di Corvino e Trinchera è stato ottimo. Piccoli si è presentato bene in allenamento, Kaba e Krstovic hanno già un minutaggio importante. Oudin ha qualità importanti, ma ora non ha il ritmo partita e per questo dobbiamo portarlo in condizione per farlo rendere al massimo.”