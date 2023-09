Basket Mondiali 2023, Pozzecco: “Contro Portorico per centrare i quarti e per continuare sogno”

Il giorno del giudizio per l’Italia del Basket ai Mondiali sta arrivando. La sfida contro Portorico vale come una finale, per un match che vale l’intera posta dei quarti di finale. Infatti, visti i risultati delle altre squadre nel girone degli azzurri, se la Nazionale di Pozzecco dovesse battere Portorico, sarebbe a tutti gli effetti qualificata al turno successivo. Proprio Pozzecco ha parlato in conferenza stampa nel giorno che precede il match.

Pozzecco: “Sarà complicato perché ormai è diventato complicato giocare contro tutti. Non ci sono più squadre abbordabili e ogni avversario è capace, in un modo o nell’altro, di metterti in difficoltà. Per questo, siamo ancora più orgogliosi del cammino che ci ha portato fin qui. Vogliamo continuare a sognare. Per quanto riguarda Gigi, quello di domani sarà per lui un traguardo storico e meritato. Sono felice e onorato di aver fatto parte del suo percorso professionale“.

Poi sono arrivate le parole di Marco Spissu: “Dovremo fare la nostra partita e non pensare alla gara contro di loro a Ravenna. Ogni anno il livello si alza sempre di più e non ci si può rilassare mai. Ci sono sempre delle sorprese e nessun risultato è scontato. Non solo nel nostro girone. Il Mondiale è così“.