Lecce-Roma, Baroni: “Complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto personalità”

“Abbiamo giocato con personalità, aggressività ed idee. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver ridotto agli avversari la possibilità di entrare in area. È l’atteggiamento che dobbiamo avere”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce Marco Baroni dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma. “Abbiamo giocato bene, in modo compatto. Abbiamo corso bene avanti e indietro – spiega il tecnico a Dazn –. Ci vuole anche un pizzico di fortuna in queste gare e negli ultimi venti metri con un po’ di qualità e attenzione si poteva fare di più”. Promossi ancora Baschirotto e Umtiti: “Federico si sta ritagliando un ruolo importante. Samuel ha sofferto in questi ultimi quattro anni, ora sta lavorando molto con umiltà. Sono contento di come si allena in settimana, è un esempio”. Sugli obiettivi: “Non dobbiamo perdere di vista il nostro percorso. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo pensare al miglioramento quotidiano”.