Lecce-Napoli, D’Aversa: “Affrontiamo la squadra più forte del torneo, dovremo dare il massimo”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Napoli: “Giochiamo contro la squadra più forte del campionato. Sono i campioni d’Italia, hanno giocatori molto tecnici e che hanno gamba, oltre che uno dei migliori attaccanti d’Europa nell’attaccare la profondità. E queste sono solo alcune delle nostre difficoltà: se dovessi elencarle tutte non finirei più. Ciò che conta è che da parte nostra ci sia la volontà di fare il massimo, con la consapevolezza che potrebbe non essere sufficiente. Non possiamo scendere in campo pensando al pareggio, perciò tenteremo di mettere in difficoltà il Napoli“.

“Contro la Juventus non abbiamo fatto turnover, ma domani, nei limiti del possibile, qualche cambiamento ci sarà. I ragazzi si allenano bene e io li considero tutti titolari, ma quando abbiamo tre partite in una settimana è necessario cercare la prestazione del calciatore – ha proseguito l’allenatore dei salentini – Emergenza cartellini? Visto il modo in cui giochiamo può succedere che quando salta la pressione ci sia il fallo. I due rossi stagionali nascono da valutazioni sbagliate, ma siamo già al lavoro per migliorare“.