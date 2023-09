Lecce-Napoli 0-4, Garcia: “Era solo questione di tempo, tornati al livello che mi aspettavo”

“Il livello della squadra è tornato quello che mi aspettavo, era solo questione di tempo. Una partita che abbiamo gestito bene, partendo forte e facendo subito gol con una situazione spesso provata in allenamento. Sono felice per Ostigard, che ha un grande spirito di gruppo e sta facendo molto bene. Osimhen? Non ha iniziato dal primo minuto, ma appena è entrato è subito stato decisivo, questo a dimostrazione di una gestione del gruppo che in queste gare diventa cruciale. Victor ha anche lasciato il rigore a Politano nonostante fosse lui il primo nella lista dei battitori”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo la netta vittoria in casa del Lecce: “Era importante vincere e non subire gol, vedremo se alla fine di questa giornata saremo tra le prime quattro. La stagione era cominciata con sei punti su sei, poi la sconfitta immeritata con la Lazio ha lasciato qualche strascico. Con il passare del tempo però molti giocatori sono tornati sui loro standard, come Anguissa o lo stesso Kvaratskhelia. In generale sono felice per tutta la squadra, nonostante alcuni punti che abbiamo perso per strada”