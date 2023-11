Lecce, Sansone: “Avremmo meritato i tre punti, è un peccato”

Le parole di Nicola Sansone ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan: “È un peccato, ci servivano come il pane questi tre punti. Li avremmo meritati. Purtroppo ci è stato annullato il 3-2. È stato bellissimo segnare, ma ci sarebbe servito di più vincere la partita. Sono molto grato al Lecce per la fiducia. Ho lavorato tanto da solo e non mi sono mai fermato, ora sto raccogliendo i frutti. C’è un grande spirito di squadra, bisogna continuare così”.