Lecce-Milan, Bennacer: “Volevamo i tre punti, ora vinciamo la Supercoppa”

“Volevamo i tre punti. Siamo partiti male, poi dopo il doppio svantaggio siamo rientrati in partita e abbiamo avuto opportunità per vincerla. Dobbiamo tornare a vincere il prima possibile. Siamo un gruppo unito, dobbiamo lavorare molto per limitare gli errori. Crederemo allo scudetto fino alla fine. Siamo una grande squadra, che quando è in difficoltà può rispondere sul campo. Ora abbiamo una partita importante come la Supercoppa. Le finali si vincono“. Così Ismael Bennacer dopo il 2-2 in Lecce-Milan: l’algerino guarda avanti e suona la carica in vista della Supercoppa italiana contro l’Inter.