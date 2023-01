Lecce-Milan, Baschirotto: “Io e Umtiti abbiamo studiato Giroud”

“Quando entro in campo mi diverto, ogni pallone che tocco per me è una gioia incredibile. In serie A metto la stessa grinta che mettevo nei dilettanti”. Così Federico Baschirotto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Lecce e Milan. “Io e Umtiti ci parliamo tanto. Lui conosce bene Giroud e l’abbiamo studiato insieme in settimana Non ho mai giocato in una piazza così calda. La tifoseria è un valore aggiunto e ci aiuta tanto a portare a casa i risultati”, conclude il difensore che oggi ha segnato il gol del raddoppio del Lecce.