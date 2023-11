Lecce-Milan 2-2, Reijnders: “Felice per il primo gol, ma dovevamo vincere”

“Nella ripresa abbiamo commesso troppo errori e li abbiamo rimessi in partita, subendo un gol da corner. Non è il secondo tempo che avremmo voluto”. Queste le parole di Tijjani Reijnders ai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra Lecce e Milan per 2-2. “Sono felice di aver siglato il primo gol con il Milan, ma avremmo dovuto vincere. Ci sono state molte situazioni prima in cui mi sono fatto trovare nella posizione giusta, ma è mancato l’ultimo tocco. Devo riuscire a essere più freddo e ci sto lavorando”, conclude l’olandese.