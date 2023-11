Lecce-Milan 2-2, infortuni per Leao e Calabria: nazionali a rischio, esami nelle prossime ore

Piove sul bagnato in casa Milan dopo il pareggio per 2-2 in casa del Lecce. Stefano Pioli deve infatti fare i conti anche con gli infortuni di Rafael Leao e Davide Calabria. Il portoghese è uscito dopo 10′ per quello che a prima vista sembra un risentimento al flessore destro, mentre il capitano rossonero ha accusato un affaticamento al flessore sinistro. Nelle prossime ore entrambi saranno sottoposti agli esami strumentali del caso per verificare l’entità dei rispettivi problemi fisici. Possibile anche che Leao e Calabria non rispondano alla chiamata delle proprie nazionali.