Lecce-Milan 2-2, Baroni: “Vogliamo costruirci una nostra identità di gioco ed idee”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, al termine del match della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiato 2-2 con il Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo tirato più in porta di loro e battuto più angoli. Il Milan è una squadra che sta bene e ha fisicità, che se non vai ad aggredire vai in difficoltà. Quando siamo calati abbiamo sofferto nelle palle alte, però sono contento. Faccio i complimenti al pubblico e ai miei ragazzi. Vogliamo costruirci una nostra identità di gioco e idee. Abbiamo faticato a trovare la vittoria all’inizio, ma ora il gruppo ha più convinzione”.

“La serie A però è molto complicata e servono queste prestazioni per raggiungere i risultati. Se noi ci abbassiamo, portando gli avversari con questa qualità vicino alla nostra area, andiamo in difficoltà. A chi entra dalla panchina chiedo sempre di andare ad aggredire alti. Forse potevamo gestire meglio le palle alte, ma ci sta e sono contento. Noi lavoriamo per far crescere i ragazzi giovani. Tanti di loro stanno facendo bene. Per Colombo oggi era una partita pesante e l’ha interpretata bene”, ha concluso l’allenatore dei salentini.