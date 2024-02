Lecce-Inter 0-4, Carlos Augusto: “Il segreto è il gruppo, siamo tutti amici”

“Chi non gioca tanto lavora sempre duro durante la settimana. Il gruppo è fantastico e siamo tutti grandi amici. Tutti noi sentiamo sempre la fiducia dell’allenatore“. Queste le parole di Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 4-0 contro il Lecce. “Da terzo di difesa mi trovo abbastanza bene: è una posizione che avevo già ricoperto un anno in Serie B. Mi trovo bene sia in fascia sia da terzo” ha spiegato il nerazzurro, sottolineando ancora una volta quanto sia unita la squadra: “Per me l’importante è aiutare l’Inter. Il segreto è il gruppo che fa sempre la differenza. I miei miglioramenti sono merito dello staff e dei miei compagni. Il mio Dna brasiliano mi piace, ma in Europa serve anche disciplina“. Sullo Scudetto invece non si sbilancia l’ex Monza: “Sono d’accordo col mister sul fatto che bisogna pensare partita dopo partita“.