Lecce, Gotti: “Sfortunati con la sosta, contro il Torino vorrei punti”

L’allenatore del Lecce Luca Gotti è pronto a ripartire dopo la sosta nazionali, con il Torino come prossimo avversario: “Non siamo stati particolarmente fortunati con la sosta. Banda sarà ai box e soprattutto gli africani hanno avuto viaggi di ritorno complicati. C’è chi è riuscito a fare solo due allenamenti, condizionati dalla stanchezza. La sosta però ha portato soddisfazioni a Dorgu. Dalle scelte si determineranno gli equilibri. Abbiamo tanti uomini che possono giocare sulla trequarti”. Un bilancio sulle ultime due settimane: “Importanti. Avevamo la necessità di far fare la preparazione a tre giocatori arrivati negli scorsi giorni. La nostra squadra ha cambiato parecchi giocatori nello spogliatoio e anche solo rifare le stesse cose della scorsa stagione non è scontato. Bisogna riprendere in mano tutto e non dare nulla per scontato”.

Su Rebic: “Il Rebic che conoscevamo di sicuro è complementare a Krstovic, sia per linguaggio calcistico che per caratteristiche. La troverei una coppia particolarmente giusta. Però dobbiamo vedere un po’ di cose. L’ultima partita vera l’ha fatta a gennaio, si è operato a trent’anni. Mi sembra integro, si allena come un ragazzo. Ha l’atteggiamento da professionista, ma fa i conti con i suoi trent’anni. Vedremo che supporto gli darà il suo fisico, altrimenti non avrei dubbi sulla coppia d’attacco”. Marchwinski: “Ho la sensazione che sia un ragazzo che ha bisogno di un po’ di tempo per far maturare le sue qualità nel suo contesto. È una mia visione”. Che Torino si aspetta: “Sembra un ambiente con grande entusiasmo attorno alla squadra. Credo che troveremo una squadra con grande autostima. Il Toro è una bella squadra. Aver fatto punti crea un effetto di rinforzo positivo. Hasa? Nel suo ruolo ci sono tanti giocatori quindi lo spazio bisogna guadagnarselo. Ha caratteristiche diverse. Brevilineo, tecnico, valido. Col suo modo di relazionarsi. Son servite le due settimane di sosta”. Cosa attende invece dalla sua squadra: “Punti. Cerchiamo identità, equilibrio e prestazioni. Ma vorrei punti”.