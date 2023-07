Lecce, D’Aversa si presenta: “Qui un allenatore ha tutto per lavorare bene”

“Devo ringraziare il presidente e la dirigenza per aver pensato a me per un club così importante dopo un biennio in cui chi mi ha preceduto ha fatto così bene. Non vedo l’ora di scendere in campo e lavorare per una società che ha valori così importanti, che crede nei giovani come benzina per una società che deve sempre tenere i conti in ordine. Non ci ho pensato su due volte ad accettare. Sono sereno perché il Lecce è un club serio rappresentato da un presidente come Sticchi. E poi c’è Corvino, una garanzia con una storia che parla per lui. Un allenatore ha tutto per poter lavorare bene, in modo tranquillo che gli consenta di dare tutti”. Si presenta con queste parole Roberto D’Aversa, il nuovo allenatore del Lecce in vista della stagione 2023/2024. “L’idea per ora è quella di scendere in campo con la 4-3-3, la variante che ci può essere è quella di scegliere vertice basso o vertice alto, quindi con la possibilità di passare al 4-2-3-1. Ma l’atteggiamento è l’aspetto più importante. La squadra viene da una stagione importante e bisognerà avere ancora più fame”.

Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino: “Siamo qui per l’inizio di un nuovo ciclo. Veniamo da risultati importanti, anche se sappiamo sempre che la passione della nostra terra va oltre persino ai livelli raggiunti. Ci proveremo ancora nel nuovo ciclo, senza dimenticare chi ha fatto tantissimo come mister Baroni. Ci siamo lasciati con un abbraccio, ancora grazie a lui”. Su D’Aversa: “Puntiamo sullo stesso modello perché si è rivelato vincente, quindi abbiamo cercato la persona che ci permettesse di proseguire su questo modello, in questa direzione. Lo conosco personalmente da oltre vent’anni, come ragazzo e poi come uomo”.