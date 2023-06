Lecce-Bologna, Thiago Motta: “Futuro? Penso alla partita, ma ho le stesse priorità del club”

“Futuro? Dobbiamo ancora incontrarci, in questo momento non posso dire molto. Ogni volta che ci incontriamo però ci sono chiacchierate interessanti, sono confronti che ci servono a capire cosa vogliamo fare e cosa faremo. Con il presidente condivido la soddisfazione per quanto fatto quest’anno e le ambizioni per il futuro. La cosa più importante è il progetto tecnico che abbiamo iniziato quest’anno, la mia priorità è la priorità del club. Oggi però sono concentrato sulla partita di Lecce, sarebbe fantastico concludere l’anno con i risultati dalla nostra parte”. Queste le dichiarazioni di Thiago Motta in vista dell’ultima partita di campionato tra il Lecce e il suo Bologna. Stasera è in programma il match tra Sassuolo e Fiorentina: “Spero sia un risultato positivo per noi, ma andremo a Lecce per fare la nostra partita a prescindere dal risultato della Fiorentina”.