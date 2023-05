Lecce, Baroni: “Vogliamo combattere fino alla fine con orgoglio”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Era fisiologico un calo, è stato un campionato anomalo, ha 10 mesi che lottiamo con dedizione. Ci prestiamo questa prestazione e questo punto. Se abbiamo buttato via delle opportunità? Questo era messa in preventivo, ma la squadra vuole combattere fino in fondo, con orgoglio e voglia di andare avanti anche con assenze e squalifiche. Oggi posso dire che sono orgoglioso della prestazione della squadra, nonostante il pareggio”.

“Voglio ricordare il percorso di questa squadra giovane con tanti esordienti, è una squadra viva. Nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta sempre compatta e questa la dice lunga. Siamo pronti per questo finale di stagione. Io sto cercando semplicemente di tenere i ragazzi sempre orientati verso i nostri obiettivi, senza guardare la classifica, mirando al nostro lavoro. Dobbiamo andare avanti a testa alta”, ha continuato. “Sappiamo che ci sono state partite non positive. Noi facciamo un calcio dispendioso, anche questi risultati servono a crescere”, ha concluso.