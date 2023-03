Sampdoria-Salernitana, Paulo Sousa: “Conta la testa, dobbiamo essere coraggiosi”

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Salernitana, scontro salvezza in programma domani a Marassi. Il tecnico dei campani ha presentato così il match di Genova: “Dovremo essere coraggiosi e propositivi e pareggiare le motivazioni della Sampdoria, Stankovic ha fatto un grande lavoro e lotteranno su tutti i palloni. Non importano gli assenti, conta soprattutto la testa – spiega Sousa – Dobbiamo avere le idee chiare e metterle in campo, stiamo crescendo ma domani sarà un test molto difficile.” A chi domanda se andrebbe bene anche un pareggio, Sousa replica secco: “Serve spirito di sopravvivenza in queste situazioni, la nostra mentalità deve essere vincente.”

A livello di singoli, arriva qualche anticipazione sulla formazione: “Sepe non si è allenato e non è convocato, giocherà Ochoa in porta. Mazzocchi e Dia hanno lavorato molto bene e finalmente hanno lavorato con la squadra per tutta la settimana. Piatek? Prima di tutto conta il gruppo e l’atteggiamento giusto, questo vale per lui come per tutti gli altri attaccanti.” Infine anche un pensiero sul ricordo di Davide Astori, in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa: “E’ stato un dramma, uno di quelli che ti aiuta anche a vivere bene perchè capisci che non siamo eterni. E’ stato terribile quel giorno quando abbiamo ricevuto la notizia.”