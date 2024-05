Lecce aritmeticamente salvo per la seconda stagione consecutiva

Il Lecce è aritmeticamente salvo per la seconda stagione consecutiva dopo la sconfitta del Cagliari contro il Milan. Buone notizie per i giallorossi, che dopo gli ultimi due pareggi, molto diversi per come sono arrivati, si erano sensibilmente avvicinati all’obiettivo, che in inverno sembrava essere tornato a rischio. Invece, grazie alla cura Gotti, la squadra salentina ha raggiunto la salvezza per il secondo anno di fila, dopo quella con Baroni dell’anno scorso da neopromossa. Ottimo risultato per la società guidata da Sticchi Damiani e che ha in Corvino l’uomo chiave per il mercato: si giocherà la Serie A per il terzo anno di fila.

LECCE ARITMETICAMENTE SALVO: ECCO PERCHE’

Il Lecce è aritmeticamente salvo perché non può essere più raggiunto sia da Sassuolo che dal Cagliari, ma al massimo da una sola delle seguenti squadre, inoltre non può essere raggiunto sia da Udinese che da Frosinone, ma da soltanto una delle seguenti formazioni, questo per via degli incastri legati agli scontri diretti. Dunque sono almeno tre – contando la Salernitana ultimissima – le squadre a non poter raggiungere i salentini a quota 37 punti a questo punto. Diventa pertanto ininfluente il risultato della partita contro l’Udinese e arriva la salvezza con tre partite ancora da giocare.