Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Bonazzi ottavo nella carabina 10 metri, niente carta olimpica per l’Italia

Nulla da fare per Edoardo Bonazzi, che ai Mondiali di tiro a segno a Baku 2023 non riesce a conquistare una medaglia nella finale della carabina 10 metri. L’azzurro era riuscito a superare le eliminatorie con il terzo punteggio, ma nell’atto conclusivo non riesce a fare meglio dell’ottava piazza, venendo eliminato per primo. Un’ottima partenza, quella del nostro rappresentante, addirittura primo dopo un paio di tiri. Poi, la prestazione è andata man mano calando di precisione ed è così sfumata la medaglia e anche per il pass olimpico in vista di Parigi 2024, dato che erano 4 le carte a disposizione. L’oro è andato all’infallibile svedese Lindgren, abile a superare il cinese Yang e il ceco Smetana, che conquista il bronzo. Il kazako Satpayev resta fuori dal podio ma conquista un pass.