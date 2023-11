Lazio, Zaccagni verso la panchina nel derby: recuperati Marusic e Casale

Il derby è ormai alle porte, la Lazio prosegue la sua marcia d’avvicinamento alla stracittadina tra dubbi di formazione e qualche incognita da sciogliere. A partire dalle condizioni fisiche di Zaccagni e Luis Alberto: il primo, pur non avendo riportato lesioni, quasi sicuramente non partirà titolare contro la Roma andando solo in panchina mentre il Mago, che oggi ha lavorato a parte in scarpe da ginnastica, ha preferito non forzare ma dovrebbe tornare in gruppo domani nella rifinitura prevista a Formello.