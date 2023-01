Lazio, Zaccagni: “Contento per il record di gol. Champions? Pensiamo partita dopo partita”

“Questa è una vittoria importante, avevamo bisogno di questa prestazione e siamo felicissimi. Sono contento per il mio record personale di gol, ma oggi contavano i 3 punti, ora pensiamo alla partita di giovedì”. Così Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, commenta la vittoria contro il Sassuolo per 2-0 ai microfoni di Sky Sport. Poi una battuta sulla Champions: “Pensiamo partita per partita e ci giocheremo tutti i match che abbiamo a viso aperto” conclude Zaccagni.