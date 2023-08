Lazio, visite mediche per Rovella: il classe 2001 arriva dalla Juventus

Nicolò Rovella sta per diventare un giocatore della Lazio. Il centrocampista classe 2001, proveniente dalla Juventus, è atterrato nella Capitale e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare per il club biancoceleste. Un nuovo rinforzo quindi per Maurizio Sarri, con la formula che dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

La foto di Rovella sui social biancocelesti