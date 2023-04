Lazio-Torino, Juric: “Vogliamo fare il massimo, la squadra è molto motivata”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Affrontiamo una squadra forte e completa, come si può dedurre dalla classifica. Ma noi vogliamo fare il massimo, vedo una squadra motivata come sempre”. “Abbiamo tre punti in più dell’anno scorso – prosegue il tecnico – e in tanti stanno facendo la migliore annata della carriera, mi spiace ancora per i fischi all’indirizzo dei miei giocatori”. Pellegri è costretto a cambiare il percorso di recupero: “Non aveva nulla, ma preferiamo che vada a giocare con la Primavera per ritrovare certezze – dice Juric sull’attaccante – e speriamo di ritrovarlo il prima possibile”