Lazio-Torino, Felipe Anderson: “Potevamo fare di più, tanti errori commessi”

“Potevamo fare di più, abbiamo commesso degli errori, soprattutto davanti. Ci abbiamo provato, ci sono stati tanti episodi per andare in vantaggio, lo spirito per pareggiare c’è stato ma loro sono una squadra molto fisica che ci mette sempre in difficoltà”. Lo ha detto l’esterno della Lazio Felipe Anderson dopo la sconfitta contro il Torino. “Abbiamo preparato di portarli a correre a vuoto – ha spiegato il brasiliano ai microfoni di DAZN – ma siamo mancati un po’ in questo. Le prossime sfide contro Inter e Milan? Sono partite che contano soprattutto in questo momento della stagione, siamo lì e loro vogliono un posto in Champions. Abbiamo fatto molto bene contro le big ma dobbiamo pensare partita dopo partita e fare il maggior numero di punti”, ha concluso Felipe Anderson.