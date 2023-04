Lazio-Torino 0-1, Sarri: “Arbitraggio discutibile, ci siamo sentiti penalizzati. Ghersini va fermato”

“L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna fare un plauso ai ragazzi perché sono riusciti a non andare fuori di testa: in queste gare rischi di finire in 10 o in 9, ci siamo sentiti fortemente penalizzati“. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Torino. “Quali episodi in particolare? Non basta una puntata, servirebbe una serie per spiegare, tutto l’arbitraggio ci ha fatto innervosire: la gestione dei falli e delle ammonizioni, il gol arriva da un fallo laterale battuto in campo e il rigore su Hysaj. Spero fermino l’arbitro perché è da fermare, se non lo fanno sono preoccupato” ha aggiunto Sarri.