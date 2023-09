Lazio, silenzio stampa post Juventus: al centro polemica diverse decisioni arbitrali

Ennesima sconfitta e nervi tesi in casa Lazio. Il club biancoceleste, uscito sconfitto dallo Juventus Stadium, al termine della sfida non ha rilasciato alcuna dichiarazione, decidendo di entrare in ‘silenzio stampa’. Ciò, come riferito da Dazn, sarebbe nato dopo le diverse decisioni arbitrali, non apprezzate dalla formazione romana. Protagonista fra tutti l’episodio del primo gol, sul quale non è chiaro se la palla o meno fosse uscita, Infatti, nonostante la revisione VAR, il club non ne è convinto, ma anche altri episodi che hanno fatto storcere Maurizio Sarri.