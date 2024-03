Lazio, Sarri via e Immobile contestato sui social: “Alla prossima ci metti la faccia?”

Per la prima volta, dopo otto stagioni e 206 gol, Ciro Immobile deve subire una contestazione dei tifosi della Lazio. All’indomani delle dimissioni di Maurizio Sarri, sostituito dal suo vice Giovanni Martusciello, il centravanti biancoceleste ha speso un post su Instagram per ringraziare il tecnico toscano: “Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister”. Nella sezione commenti, però, le critiche sono tante. “Te lo potevi risparmiare. Tutto ci serve tranne le frasi di circostanza”, scrive qualcuno, mentre un utente si sfoga: “Quindi nessuno voleva mandarlo via, si è dimesso perché è pazzo…mercenari“, ipotizzando dei malumori all’interno dello spogliatoio biancoceleste. Lunedì sera Immobile non ha preso bene il cambio (in panchina c’era Martusciello) sull’1-2 contro l’Udinese e non ha parlato nel post gara. “Alla prossima partita ci metti la faccia da capitano o mandate ancora Gila?”, scrive un tifoso, riferendosi al difensore spagnolo (uno dei pochi ad essere applaudito sui social) che ha preso la parole ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta. Tra chi chiede un “esame di coscienza” e chi lo invita a prendere “il primo volo per l’Arabia”, c’è anche chi lo sostiene: “Onore capitano”, “Ciro non si discute”, scrive qualche tifoso. Pochi, però. La rabbia della tifoseria per l’addio di Sarri è ancora tanta e Immobile cerca gol contro il Frosinone per riprendersi l’affetto della gente.