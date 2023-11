NBA: Denver Nuggets in crisi, no Jamal Murray no party

Dopo un avvio cominciato sulle ali dell’entusiasmo per il titolo vinto qualche mese fa, i campioni NBA uscenti dei Denver Nuggets, a seguito dell’infortunio di Jamal Murray, hanno subito un calo drastico delle prestazioni e di conseguenza anche dei risultati.

Il rendimento delle ultime due settimane evidenziano tale statistica: 104 – 107 vs Rockets (L); 111- 108 vs Clippers (W); 110 – 115 vs Pelicans (L); 109 – 121 vs Cavaliers (L); 107 – 103 vs Pistons (W); 119 – 124 vs Magic (L);86 – 105 vs Rockets (L). 3 vittorie, due arrivate contro la squadra col record peggiore della Lega, e ben 5 sconfitte.

La franchigia del Colorado aveva iniziato la stagione 6-1, dopo la sconfitta di stanotte con Houston (a malapena 86 punti segnati) si trova momentaneamente al 5^ posto nella Western Conference.