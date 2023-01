Lazio, Sarri: “Contento che la squadra non abbia mollato”

“Sono contento che la squadra non abbia mollato e ci abbia provato fino alla fine. Abbiamo sprecato tutti i palloni, li perdevamo dopo il primo tocco, così era difficile rialzarsi. Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vita dopo l’ultima partita, abbiamo giocato martedì e la Fiorentina sabato: c’è sempre qualche partita in cui sei costretto a giocare con meno brillantezza, sono gare che non devi perdere e la squadra ha provato anche a vincere”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri dopo il pareggio contro la Fiorentina. “I calcoli per la Champions fateli voi – ha detto riferito all’intervistatore di DAZN – ci sono quattro squadre a pari punti, di che parliamo. Se è un miracolo? Non cambio mai idea, nel senso che sono convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi per questo traguardo”. Una chiosa finale sul rientro di Ciro Immobile dopo l’infortunio: “E’ entrato in maniera discreta, pensavo sarebbe stato più in difficoltà. È andato un paio di volte alla conclusione, mi sembra rientrato a discreti livelli”, ha concluso il tecnico.