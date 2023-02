Lazio-Sampdoria, Casale ammonito: era diffidato, salterà il Napoli

Giallo pesante per Nicolò Casale. Nel corso del secondo tempo di Lazio-Sampdoria, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, il difensore biancoceleste si è reso protagonista di un fallo tattico e l’arbitro Colombo non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino giallo. Ammonizione pesante visto che era diffidato e dunque salterà la trasferta di Napoli di venerdì prossimo.