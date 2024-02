Lazio, Rovella ammonito a Bergamo: salterà Cagliari

Staffetta in vista in cabina di regia in casa Lazio tra Atalanta e Cagliari. A Bergamo Maurizio Sarri ha dovuto fare a meno di Danilo Cataldi, squalificato, e a Cagliari nel prossimo turno dovrà rinunciare per lo stesso motivo a Nicolò Rovella, ammonito da diffidato al 48′ del match del Gewiss Stadium. Contro la squadra di Claudio Ranieri toccherà quindi a uno tra Cataldi e Vecino, altra opzione scelta spesso da Sarri a centrocampo. Anche l’uruguaiano è nell’elenco degli altri diffidati insieme a Romagnoli e Pellegrini.