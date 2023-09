Lazio, Romagnoli verso la convocazione contro il Milan: preparata maschera dopo infortunio al naso

Alessio Romagnoli potrebbe essere convocato per la sfida di Serie A contro il Milan. Dopo l’infortunio al naso rimediato nella gara contro il Torino, per il difensore è pronta una maschera protettiva in carbonio che gli consentirebbe di andare quantomeno in panchina. Preparata dal dottor Leonardo Giuliani, del centro specialistico di Vetralla, Romagnoli la indosserà già a partire dall’allenamento odierno.