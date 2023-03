Wta Miami 2023: Errani eliminata al primo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Sara Errani, che non è riuscita a qualificarsi per il main draw del Wta 1000 di Miami 2023. La tennista azzurra è stata infatti sconfitta al primo turno del tabellone cadetto dalla britannica Jodie Burrage con il punteggio di 6-1 6-3. Nonostante il match si preannunciasse equilibrato, in realtà si è assistito a un dominio della numero 133 del mondo, che ha impiegato 1h20′ di gioco per volare al turno decisivo. Primo set a senso unico, mentre più combattuto il secondo, in cui molti giochi sono finiti ai vantaggi. Purtroppo Errani non è però riuscita a invertire il trend ed è uscita di scena.