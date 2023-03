Lazio-Roma, Mourinho in 10 sacrifica Dybala: dentro Llorente

Dura 45′ il primo derby della Capitale di Paulo Dybala. La Roma si è trovata in 10 uomini alla mezz’ora e all’intervallo Josè Mourinho (squalificato) ha deciso di procedere con un cambio pesante: fuori la Joya (in ombra nel primo tempo), dentro Diego Llorente. Un difensore per un attaccante. Mossa chiaramente conservatrice in 10 uomini. Una decisione forse obbligata: Mourinho e i suoi collaboratori hanno deciso di sacrificare la qualità di Dybala e di tenere la fisicità di Belotti.