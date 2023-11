Lazio-Roma, lancio di oggetti tra distinti Sud e Tevere

Alta tensione all’Olimpico in occasione del derby Lazio-Roma. Nel pre partita si è registrato un lancio di oggetti, bengala e fumogeni tra i suppoters giallorossi presenti in Curva Sud e quelli biancocelesti nel settore adiacente (Tribuna Tevere). Le vetrate divisorie hanno impedito alle due tifoserie di entrare a contatto. Non c’è stato bisogno comunque dell’intervento delle forze dell’ordine con i soli steward a presidiare per il momento i due settori.