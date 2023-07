Lazio-Primorje, in campo anche Lotito: è il difensore portoghese degli sloveni

Divertente situazione in Lazio-Primorje, amichevole estiva dei biancocelesti nel ritiro di Auronzo di Cadore. Allo stadio Zandegiacomo, infatti, improvvisamente nel secondo tempo è entrato Lotito. Non si tratta ovviamente del presidente Claudio, ma del giovane difensore portoghese in forza al club sloveno, Cristian. Un curioso caso di omonimia, dunque, per i rivali dei capitolini di Sarri durante il test estivo di oggi.