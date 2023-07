Lazio, poker in amichevole contro la Triestina: indicazioni positive per Sarri

Poker in amichevole per la Lazio contro la Triestina allo stadio Zandegiacomo. Dal ritiro di Auronzo di Cadore, i biancocelesti nell’ormai consueta sfida contro gli alabardati, vincono per 4-0 grazie ai gol di Luis Alberto, Immobile nel primo tempo, quindi di Zaccagni e Cancellieri nella ripresa, e ci sono indicazioni positive per Sarri, come la tenuta difensiva e il buono stato di forma complessivo.

La prima conclusione la scocca Lazzari, ma decolla alta. Al 6′, però biancocelesti già in vantaggio con una magia di Luis Alberto, che prende la mira e trova una parabola splendida per l’1-0. Immobile si fa notare nel giro di cinque minuti con due conclusioni, sulla seconda si oppone alla grande Matosevic, ritmi che invece poi si abbassano fino però al 43′, quando il bomber biancoceleste stavolta, ben servito da Pedro, centra la porta dopo una bella combinazione e fa 2-0. Gli alabardati giocano una buona partita dal punto di vista dell’applicazione difensiva, ma manca sostanza in avanti, nella ripresa entra Marcos Antonio dopo le tristi polemiche degli scorsi giorni, quindi al 58′ arriva il tris Lazio con la rete di Zaccagni. Dopo un palo clamoroso da parte di Felipe Anderson, trova il gol anche Cancellieri che finalmente si mette in luce nel finale.